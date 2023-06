Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Ende der Bahnradwettkämpfe bei den European Championships in München hat Jens Hartwig den Schalter umgelegt. Am Freitag und am Samstag nächster Woche stehen der Sprint Grand Prix und die deutsche Derny-Meisterschaft an. Ein weiterer Höhepunkt im Radsportleben des Zweiten Vorsitzenden im RV 08 Dudenhofen.

Seine Vorfreude ist groß. „Eine deutsche Derny-Meisterschaft, das hatten wir in Dudenhofen noch nie“, sagte Jens Hartwig. Er weiß, dass die treuen Radsportfans in Dudenhofen