Martin Salmon, Radprofi des Teams Sunweb aus Dudenhofen, startet 2020 erwartungsgemäß noch nicht zur Tour de France (29. August bis 20. September, 3470 Kilometer, 21 Etappen) und beim Giro d’Italia (3. - 29. Oktober, 3580 km, 21 Etappen).

Nachdem das internationale Renngeschehen ab März wegen Corona darniederlag, bereitet sich Sunweb derzeit in zwei Gruppen im österreichischen Kühtai auf die beiden Großereignisse vor. Befragt von der RHEINPFALZ, sagte der bis zum Samstag in Pontresina/Schweiz trainierende 22-jährige Student Salmon: „Drei Wochen praktisch am Stück auf dem Rad ist eine Sache, der ich mich noch nicht gewachsen fühle. Ich bin noch nie so lange gefahren. Ich hoffe aber, in den nächsten zwei Jahren auch für die Tour und den Giro bereit zu sein.“

Demnächst Auftakt

Salmon fährt die spanische Vuelta (10. Oktober - 8. November, 2847 km, 18 Teilstücke). In die Saison startet er bei der Tour de l’Ain im französisch-schweizerischen Jura (7. bis 9. August, 442,5 km, drei Etappen).