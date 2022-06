Hitzeschlacht hin, Sonnenbrand her: Volksradfahren und Touristik bei Viktoria Lingenfeld waren am Sonntag eher was für die ganz Hartgesottenen. Glücklicherweise erfolgte der Start am Vereinsheim im Oberwald schon in den frühen Morgenstunden, als sich das Thermometer erst langsam der magischen 30-Grad-Marke näherte.