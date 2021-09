17,2 Kilometer und 430 Höhenmeter standen zum Abschluss der Tour de Kärnten bei einem Berg-Zeitfahren noch einmal auf dem Programm. Dann durfte sich der Speyerer Frank Erk (RSC Ladenburg) als Zweiter der Gesamtwertung der Altersklasse 50 feiern lassen.

24 Sekunden Vorsprung zur Hälfte reichten am Ende noch zu Etappenrang zwei in 31:27 Minuten. „Alles in allem bin ich überrascht, dass ich bei einer reinen Bergrundfahrt so gut mithalten konnte“, sagte Erk: „Fünfmal Zweiter, der zweite Platz gesamt, sind bei Weitem mehr als ich erwartet hatte.“