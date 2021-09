Frank Erk (Speyer/RSC Ladenburg) hat auf der dritten Etappe der Tour de Kärnten für Radsportler erneut den zweiten Platz in der Altersklasse M50 belegt. Es ging über 43 Kilometer und 1500 Höhenmeter zur Bergankunft am Faltertsee (1870 m). Insbesondere die abschließenden 7,5 km mit 850 m Höhendifferenz hatten es in sich.