Drei Jahre, nachdem er 1978 seine einzigartige Kariere als Radprofi beendet hatte, fuhr Eddy Merckx im Sommer 1981 auch in Speyer. Das heißt, er fuhr an einem Vormittag von hier ab und kam am Nachmittag wieder an – nach einer Tour bis ins elsässische Woerth, etwa 40 meist hügelige Kilometer hinter dem Grenzübergang bei Schweigen-Rechtenbach.

Peter Büchner (1943 – 2009), damals sportpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, lud ihn zu dieser Tour ein. Amateur-Radsportler schlossen sich an.

Blieb die Gruppe mit