Vier weitere Touren stehen im Programm des Biker Clubs Speyer. Von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 11. September, geht’s für die Radler nach Bankholzen an den Bodensee. Die Biker denken aber auch schon an die kommenden Jahre. Lauffen am Neckar lautet am 1./2. Juli 2023 das Ziel.

Nach Papenburg brechen die Speyerer vom 1. bis 10. September mit Besichtigung der Meyer-Werft auf. Hilsbach bei Sinsheim steuern sie am 6./7. Juli 2024 an. Kontakt, Internet: www.biker-club-speyer.de.