Der Biker Club Speyer setzt seine Radtouren dienstags, donnerstags und samstags bei entsprechender Witterung fort. Los geht’s jeweils um 10 Uhr am Berliner Platz, ob mit Renn-, Trekkingrad oder E-Bike. Führer leiten die einzelnen Gruppen.

„Denn in jeder Form und bis ins hohe Alter ist auf dem Rad alles möglich“, teilte der Verein mit. Straße, Gelände, urige Dörfer, dichter Wald, idyllische Landschaften, pure Erholung im frischen Fahrtwind und unendliche, weite Blicke in die Pfalz sowie ins Badische kündigten die Biker an – auf ruhigen Nebenstraßen, gut ausgebauten Radwegen.

Gegen die Mittagszeit erfolge stets eine kleine, gemütliche Einkehr vorgesehen. Kontakt, Internet: www.biker-club-speyer.de.