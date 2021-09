Rund um Speyer sollen neue Radrouten ausgewiesen werden. Die Stadtpolitik spricht sich für eine Beteiligung am Radreiseprojekt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) aus. Die SWG-Fraktion zeigt sich dennoch enttäuscht.

Innerhalb des regional angelegten ADFC-Projekts will die Stadt zusätzliche Radtouren mit Start und Ziel in Speyer ausweisen. Der Ausschuss für Tourismus und Stadtmarketing hat schon einstimmig zugestimmt. In seiner Sitzung heute, Donnerstag, 17 Uhr, wird auch der Stadtrat nochmals befragt. Das Projekt soll für die Region rund 1,5 Millionen Euro kosten, eine 75-prozentige Förderung durch das Land ist eingeplant. Die für Speyer verbleibenden Kosten lägen bei rund 20.200 Euro.

Der Verlauf der Rundrouten soll sich größtenteils an bereits vorhandenen Fahrradwegen orientieren – so hatte das auch die SWG-Fraktion schon vor mehr als zwei Jahren in einer Initiative für Radrouten vorgeschlagen. Der Anteil der vier Touren im Speyerer Stadtgebiet beläuft sich auf 41 Kilometer. Teil der Kosten sind zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen wie Rast- und Schutzhütten, Reparatursets, E-Bike-Ladestationen sowie die Zertifizierung der Routen mit dem ADFC-Gütesiegel.

SWG-Antrag als Grundlage

Die Vorlage zu der Beschlussempfehlung orientiert sich laut Stadtverwaltung am damaligen SWG-Antrag. Die Wählergruppe sieht das allerdings anders. In einer Stellungnahme nach der Ausschusssitzung vom Dienstagabend zeigt sie sich enttäuscht: „Dieses Projekt ist sicherlich sehr lohnend“, so Fraktionssprecherin Sarah Mang-Schäfer. „Allerdings hat es nichts mit unserem 2018 gestellten Antrag zu tun, der einstimmig vom Stadtrat beschlossen wurde.“ Der SWG gehe es darum, dass Rundwege für „durchschnittlich sportliche Fahrradtouristen“ geschaffen würden, „nicht nur Touren für Leistungssportler“.

Entsprechend wären nicht Tagestouren von 100 Kilometern das Ziel, sondern Strecken von 20 bis 50 Kilometern, hält die Fraktionssprecherin den ADFC-Plänen entgegen. Als Beispiele nennt die SWG eine Tour von Speyer nach Haßloch zum Holiday-Park. Wenn das Umland von Speyer aus gut erreichbar sei, würden mehrtägige touristische Aufenthalte in Speyer attraktiver. Hierzu fehlten noch konkrete Initiativen.