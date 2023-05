Seine Mission war selten so aktuell wie heute: Über Jahrzehnte war „Friedensradler“ Hans Herbrand aus Kaiserslautern auf seinem Drahtesel unterwegs, um für Völkerverständigung zu werben. Er hat lange Etappentouren absolviert, sich dann auf Festumzüge in der Pfalz konzentriert und somit auch beim Speyerer Brezelfestumzug Spuren hinterlassen. Sein Fahrrad mit den vielen Schals und Fähnchen wurde schon von Weitem erkannt. Seit einigen Jahren kann der 80-Jährige gesundheitsbedingt nicht mehr selbst mitradeln, ist aber stolzer Ehrengast des Verkehrsvereins am Festsonntag, wenn es irgendwie möglich ist. „Wenn Gott noch gnädig: Auf ein frohes Wiedersehen – radlos – anlässlich des Brezelfestumzuges 2023“, schreibt Herbrand nun der RHEINPFALZ und grüßt damit auch ihre Leser. „Enttäuscht und traurig“ sei er angesichts des Krieges in der Ukraine und auch zunehmender Berichte über Rassismus, so der Rentner. Herbrand wäre aber nicht Herbrand, wenn er den Kopf in den Sand stecken würde. Und radlos mag er sein, aber ratlos ist der Menschenfreund nicht: Er werde stets für Frieden werben, sagt er zu. „Der Einsatz für eine bessere Gegenwart und Zukunft war – so hoffe und glaube ich – nicht umsonst.“ pse