Eine 70-jährige Fahrradfahrerin stürzte am Mittwoch kurz vor 15 Uhr vom Rad, als sie von einem Auto leicht touchiert wurde. Wie die Polizei weiter mitteilt, befuhr die 70-Jährige die Paul- in Richtung Slevogtstraße. An der Kreuzung Paul-/Landauer Straße kam ihr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin entgegen, welche nach links in Richtung Ortsausgang abbog und dabei die Radfahrerin übersah. Es kam zu einer leichten Berührung. Die Radlerin zog sich beim Sturz eine Schürfwunde an der Hand zu. Sie klagte über Schmerzen im Rücken. Der Rettungsdienst brachte die Fahrradfahrerin für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand minimaler Schaden.