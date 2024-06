Ein 68-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 9.50 Uhr, in der Hafenstraße verletzt worden. Er sei dort auf dem Radweg unterwegs gewesen und von einer 60-jährigen Autofahrerin übersehen sowie erfasst worden, die aus der Hafenstraße in die Straße Am Heringsee abbiegen wollte. Der Radler sei gestürzt und mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Sachschaden sei nicht festgestellt worden.