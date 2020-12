Eine Polizeistreife hat am Dienstag um 11 Uhr in der Wormser Landstraße in Speyer einen am Boden liegenden Radfahrer gefunden. Er sei gerade eben auf dem Gehweg gestürzt, sagte er 32-Jährige der Polizei. Die Ursache: Ein 54-jähriger Autofahrer wollte vom Parkplatz einer dort ansässigen Bäckerei-Filiale auch links in den fließenden Verkehr auf der Straße einbiegen. Um einen besseren Überblick zu haben, fuhr er nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrzeug auf den Rad- und Gehweg auf. Weil der Wagen aufgrund nachfolgender Fahrzeuge nicht mehr zurücksetzen konnte, wollte der Radfahrer den Pkw umfahren, verließ dazu den Radweg und fuhr kurzzeitig auf der Fahrbahn weiter. Auf dem Weg zurück auf den Radweg blieb er an der Bordsteinkante hängen und stürzte. Aufgrund von Schmerzen im Knie verständigten die Beamten einen Rettungswagen, um den Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus zu bringen. rhp/ell