Der Radfahrer hat am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Johannesstraße im Vorbeifahren jeweils den linken Außenspiegel der Fahrzeuge abgeschlagen. Laut Polizei wurde der Mann trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht. Es entstand ein Gesamtschaden von 350 Euro. Der Fahrradfahrer wird folgendermaßen beschrieben: etwa 35 bis 45 Jahre alt, dunkles Fahrrad mit Weinkiste als Fahrradkorb, kurze dunkle Haare, dunkles T-Shirt, dunkle Hose. Zeugen können sich mit der Polizei Speyer, Telefon 06232 1370, oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.