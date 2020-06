Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am frühen Dienstagabend in Speyer verletzt worden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 54-jährige Autofahrerin aus dem Gelände eines Kraftfahrzeughandels heraus, um in die Franz-Kirrmeier-Straße einzubiegen. Dabei habe sie den von rechts kommenden 64-jährigen Fahrradfahrer übersehen. Weil der Radweg an dieser Stelle in beide Richtungen befahren werden darf, habe der Mann Vorfahrt gehabt. Er sei vom Auto erfasst worden und zu Boden gestürzt.