Außer sich vor Zorn hat am Donnerstagvormittag ein 63-jähriger Radfahrer einen 75-jährigen Autofahrer mit dem Tod bedroht. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer auf der Wormser Landstraße in südlicher Fahrtrichtung unterwegs und nach rechts in den Alten Postweg eingebogen. Dabei übersah der 75-Jährige den Radfahrer, der ordnungsgemäß auf dem begleitenden Radweg geradeaus fahren wollte, und touchierte das Rad des 63-Jährigen. Der Mann kam zu Fall – und geriet darüber offenbar so in Rage, dass er gegen eine Scheibe des Autos schlug, gegen dessen Kennzeichen trat und den Autofahrer sogar mit dem Tod drohte. Der 75-Jährige stieg nicht aus, sondern fuhr davon und kam erst im Verlauf der Unfallaufnahme zurück. Der 63-Jährige erlitt eine Schürfwunde am Schienbein. Den Schaden an Auto und Fahrrad beziffert die Polizei auf rund 1200 Euro. Gegen den 75-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt, gegen den 63-Jährigen wegen Bedrohung und der Sachbeschädigung.