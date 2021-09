Zu einer Kollision zwischen einem Auto und zwei Radfahrern ist es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in Speyer gekommen. Laut Polizei übersah eine 46-jährige Autofahrerin beim Rechtsabbiegen vom St.-Klara-Kloster-Weg in die Wormser Landstraße zwei von rechts kommende Radfahrer, die den Radweg entgegen der Fahrtrichtung befuhren. Einer der beiden 17-Jährigen zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Die Polizei weist auf Folgendes hin: Das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Richtung ist oft eine Ursache, wenn Radfahrende in einen Verkehrsunfall verwickelt werden. Radler sollten deshalb auf die Nutzung des richtigen Radwegs achten. Autofahrern rät die Polizei dazu, insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen mit querenden Verkehrsteilnehmern zu rechnen. Die Polizei empfiehlt Fahrzeuginsassen einen sogenannten erweiterten Schulterblick.