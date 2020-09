„Die Unfallzahlen der Radunfälle könnte man drastisch senken, wenn sich Radfahrer an die Verkehrsvorschriften halten würden.“ Mit einen deutlichen Appell zu besseren Benehmen mit dem Rad im Straßenverkehr hat der Fahrradbeauftragte der Stadt, Karl-Heinz Hepper, in seinem Jahresbericht den Radlern in der Speyer ins Gewissen geredet.

Hepper trug seinen Bericht im Stadtrat am Donnerstagabend vor. Es sei falsch zu glauben, wenn man meint, auf Radwegen entgegen der Fahrtrichtung oder auf dem Gehweg zu fahren, sei sicherer. Das Gegenteil sei der Fall: „Man bringt sich und andere erst recht in Gefahr“, sagte er. Manche Radfahrer glaubten, alles machen zu können und sich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten zu müssen. „Ich stelle fest, dass es immer mehr werden, die auf den Gehwegen fahren, wobei es strengstens verboten ist. Sie bedenken aber nicht, dass sich der Fußgänger dadurch stark verängstigt fühlt. Radfahrer, die die falsche Fahrbahnseite benutzen, verhalten sich wie Geisterfahrer. Das Schlimmste sind Rotlichtsünder, die immer mehr werden und jedes Mal ihr Glück herausfordern“, zürnte er.

Das Zusatzschild „Radfahrer frei“ gestatte Fahren in der Fußgängerzone. Aber, so betonte Hepper: „Dem Fußgänger ist in jedem Fall der Vorrang zu gewähren, es gilt Schritttempo. Auch Klingeln, um sich bemerkbar zu machen, ist nicht erlaubt.“

Aggressionen nehmen zu

Grundsätzlich forderte Hepper mehr gegenseitige Rücksichtnahme und das Beachten der Regeln im Straßenverkehr. Auf den Straßen sei zu spüren, dass sich Aggressionen und das dadurch bedingte Fehlverhalten langsam aufbauten. „Wenn hier nicht Einhalt geboten wird, artet es immer mehr aus. Deshalb ist es wichtig, Gegenmaßnahmen zu treffen, bevor es eskaliert. Dies gilt auch für den Kraftfahrzeugverkehr, denn auch hier erhalte ich mehrere Beschwerden“, sagte Hepper in seinem Vortrag vor den Ratsmitgliedern.

Mit der Umsetzung des Fünf-Jahresplans Radverkehr 2017 bis 2021 zeigte sich der Experte zufrieden. „Vieles ist schon erledigt“, bilanzierte er. Unter anderem forderte er, die Radwege, wenn möglich, auf der Straße in Fahrbahnhöhe zu bringen. „Dann könnte man den Radweg etwas verbreitern, sodass wir einen richtig breiten Fahrradstreifen, getrennt vom Fahrzeugverkehr, haben.“ Das lasse sich leider nicht überall umsetzen.

Einen gemeinsamen Wunsch haben Hepper und Werner Zink, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Speyer, formuliert: eine Fahrradstreife der Polizei. „Die ist schneller, effektiver, nicht gleich wahrnehmbar.“ Sie sei näher am Bürger und flexibler in der Stadt, könnte schneller eingreifen bei Verkehrsvergehen. „Es kann so, wie es momentan ist, nicht weitergehen“, sagen beide. Bisher hat die Polizeiinspektion Speyer keine.