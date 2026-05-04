Eine 81-jährige Fahrradfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gestorben. Nach Angaben der Polizei erlag die Frau am Samstag im Krankenhaus ihren Verletzungen, die sie bei dem Unfall am Freitag erlitten hatte. Der Sattelzug war am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Industriestraße stadteinwärts unterwegs, als der 23-jährige Fahrer nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte. Die Seniorin war vom Parkplatz einer Bäckerei auf den Radweg in Richtung Stadtzentrumgefahren. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal beauftragte zur Rekonstruktion des Unfallhergangs einen Gutachter. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion Speyer dauerten an.