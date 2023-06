Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin am Donnerstag gegen 10.30 Uhr, die auf dem Fahrrad in der Schützenstraße in Richtung Obere Langgasse unterwegs war. Auf Höhe des Schützengartens kam die 60-Jährige nach Angaben der Polizei zu Fall. Da sie sich nicht mehr an den genauen Unfallhergang erinnern konnte, sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de.