Eine 36-jährige Radfahrerin hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr im Schützenpark in Speyer einen Unfall gehabt. Sie fuhr den Zwischenweg aus Richtung Schützenstraße entlang, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und in einen Busch stürzte. Dabei verletzte sie sich im Gesicht und an den Armen, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzungen vor Ort. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.