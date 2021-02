Auf dem Radweg zwischen Speyer und Römerberg, der parallel zur Landauer Straße (L 507) verläuft, ist am Samstag gegen 14.44 Uhr eine 71-jährige Speyererin mit ihrem Rad unterwegs gewesen. Wie die Polizei meldet, kam die Frau in einer Linkskurve, in der Schlamm auf dem Boden war, ins Schleudern und stürzte zur Seite. Die Radfahrerin wurde mit Prellungen und einem Schädel-Hirn-Trauma durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei trug die 71-Jährige zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.