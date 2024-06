Am Donnerstag ereigneten sich im Stadtgebiet drei Verkehrsunfälle mit Verletzten. Im ersten Fall übersah laut Polizei um 12.10 Uhr eine 65-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Hafenstraße zum Heringsee einen 67-jährigen Radler auf dem parallelen Radweg. Im zweiten Fall war um 17.10 Uhr an der Kreuzung vor der Gedächtniskirche eine 66-jährige Radlerin betroffen: Ein 60-jähriger Radfahrer habe an der Ampel versucht, rechts an ihr vorbeizufahren, sei aber mit dem linken Pedal an ihrem Fahrrad hängen geblieben und habe sie zu Fall gebracht. Um 17.35 Uhr gab es zudem einen Auffahrunfall zweier Autos in der Straße Am Germansberg, infolgedessen die 25-jährige Beifahrerin des ersten Autos ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.