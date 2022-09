Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine Radfahrerin am Mittwoch um die Mittagszeit bei einem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto auf der Ketscher Landstraße in Schwetzingen. Wie die Polizei weiter mitteilt, erlitt der Fahrer des Dienstwagens bei dem Unfall einen schweren Schock. Der Hergang war den Angaben zufolge zunächst unklar, für die laufenden Ermittlungen war der Unfallort abgesperrt. Unter Berufung auf Informationen aus Feuerwehrkreisen meldeten baden-württembergische Medien am Nachmittag den Tod der verunglückten Radfahrerin. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.