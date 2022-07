Eine 53-jährige Radfahrerin hat sich am Montagmorgen bei einem Sturz in der Auestraße schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war laut Polizei auf einem Radweg unterwegs und wollte einem im Weg stehenden Lastwagen ausweichen. Als sie wieder auf den Radweg fahren wollte, kam sie offenbar aus dem Gleichgewicht. Die 53-Jährige zog sich laut Polizei Brüche am Arm und Prellungen am Kopf zu.