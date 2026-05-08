Eine Radfahrerin hat in Speyer beim Abbiegen eines Autos einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr eine Frau am Montag gegen 18.15 Uhr mit einem schwarzen Dacia im Mausbergweg und wollte nach links auf den Parkplatz der städtischen Musikschule abbiegen. Dabei erschien rechts auf dem Gehweg eine Radfahrerin, fuhr ohne anzuhalten auf die Fahrbahn und stieß seitlich gegen das Auto. Die Radfahrerin stürzte, sprach die Autofahrerin kurz an und fuhr davon. Am Auto entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugen oder die Radfahrerin selbst können sich bei der Polizei Speyer, Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de, melden.