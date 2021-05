Bei der Kollission mit einem Auto verletzt worden ist eine 22-jährige Rennradfahrerin laut Polizeiinspektion Speyer am Freitagmittag in der Industriestraße. Wie die Beamten mitteilten, war dieFrau gegen 13 Uhr auf dem Fahrradweg unterwegs, als ein 37-jähriger Autofahrer über den Radweg in ein Firmengelände einbiegen wollte. Die Radfahrerin konnte nicht mehr bremsen und landete auf der Motorhaube des Wagens. Sie zog sich Prellungen am Oberschenkel zu und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Weil sie einen Helm trug, soll sie keine Kopfverletzungen davongetragen haben. Den Schaden beziffern die Beamten mit rund 2500 Euro.