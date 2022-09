Bei einem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto ist am Mittwoch um die Mittagszeit eine Radfahrerin auf der Ketscher Landstraße in Schwetzingen tödlich verunglückt. Wie die Polizei weiter mitteilt, erlag die Frau trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Ersten Ermittlungen zufolge habe das Fahrzeug die Radfahrerin beim Überqueren der Straße erfasst. Der Fahrer habe bei dem Unfall einen schweren Schock erlitten. Nach weiteren Polizeiangaben hat die Mannheimer Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen mit der Untersuchung des Unfallhergangs beauftragt. Die Ermittlungen laufen.