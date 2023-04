Weil sie von einem Auto leicht touchiert wurde, ist eine 42-Jährige am Mittwochmorgen gegen 7.39 Uhr auf dem Radweg in der Wormser Landstraße in Fahrtrichtung Stadtzentrum von ihrem Fahrrad gestürzt. In einer Polizeimeldung heißt es, dass der 41-jährige Fahrer des Autos in die gleiche Richtung wie die Radfahrerin unterwegs war und auf das Gelände einer Tankstelle fahren wollte. Dabei habe er die Frau berührt, woraufhin sie das Gleichgewicht verloren habe. Nach der Unfallaufnahme sei die Frau selbständig zum Arzt gegangen. Laut Polizei ist weder das Auto noch das Fahrrad beschädigt worden.