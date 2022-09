Eine 56-jährige Frau ist am Dienstag um 17.48 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Gilgenstraße unterwegs gewesen. Beim Versuch auf den Gehweg zu fahren, stürzte die Frau an der Bordsteinkante und fiel seitlich auf den Kopf, wie die Polizei mitteilt. Durch den Sturz zog sich die 56-Jährige Verletzungen an der rechten Körperseite zu und klagte über Atemnot und Kopfschmerzen. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin trug bei dem Verkehrsunfall keinen Fahrradhelm, so die Polizei. Bei Fahrradunfällen lassen sich durch das Tragen eines Helms schwere Kopfverletzungen vermeiden, weshalb die Polizei empfiehlt, immer mit einem solchen Kopfschutz zu fahren. Mehr Informationen dazu gibt es im Netz unter www.ich-trag-helm.de.