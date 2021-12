Eine 55-jährige Radfahrerin ist am Montagabend bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, war die Frau im Kreisverkehr an der Lindenstraße in Richtung St.-German-Straße unterwegs, als sie von einem schwarzen Mercedes überholt wurde. Das Wagenheck streifte dabei die Frau, sodass sie stürzte. Der unbekannte Fahrer fuhr davon, so die Polizei. Wer Hinweise zum Fall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.