Mit 3,7 Promille unterwegs war am Freitagnachmittag eine 37-jährige Fahrradfahrerin und hat auf dem Parkplatz eines Supermarkts einen Unfall verursacht. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer am Sonntag mit. Laut Bericht bog die 37-Jährige gegen 16.10 Uhr auf den Parkplatz in der Auestraße ein und wollte noch während des Ausrollens absteigen. Dabei fiel sie samt Fahrrad gegen einen geparkten Wagen. Die hinzugerufenen Polizisten „konnten Anzeichen einer Verkehrsuntüchtigkeit der Fahrradfahrerin“ feststellen und veranlassten einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis: Die Frau hatte 3,7 Promille und musste die Beamten daher auf die Wache begleiten, wo sie eine Blutprobe abgeben musste. Den Schaden am Auto beziffern die Beamten mit rund 3000 Euro.