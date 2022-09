Mit Schürfwunden und einer Schwellung am rechten Bein ins Krankenhaus eingeliefert wurde nach einem Unfall am Sonntag, 13.18 Uhr, ein 67-jähriger Radfahrer. Er sei in der Johannesstraße in Richtung Innenstadt gefahren und von einem 36-jährigen Autofahrer übersehen worden, der mit seinem Wagen aus der Großen Greifengasse kam. Der Radfahrer konnte laut Polizei „nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem linken Kotflügel des Fahrzeugs“. Er sei zunächst auf die Motorhaube und schließlich zu Boden gestürzt. Der Sachschaden am Auto wird auf 7000 Euro geschätzt. Das Fahrrad sei mit Kratzern beschädigt worden.