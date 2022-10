Ein elfjähriger Fahrradfahrer ist laut Polizei bei einem Unfall am Mittwoch in der Iggelheimer Straße verletzt worden. Er habe dort morgens um 8.39 Uhr auf dem Radweg die Einmündung der Straße Im Erlich überqueren wollen und sei dabei von einem aus der Iggelheimer Straße in den Erlich abbiegenden Auto erfasst worden. Dessen 62-jähriger Fahrer habe den Jungen übersehen, melden die Beamten. „Der Junge konnte beim Sturz das Rad von sich wegstoßen und verletzte sich deshalb nur leicht am rechten Knie“, so ihr Bericht. Am Auto seien rund 500 Euro Sachschaden durch Kratzer und Dellen am Stoßfänger entstanden. Der Radfahrer sei zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht worden.