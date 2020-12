Ein Radfahrer ist am Dienstag, 13.24 Uhr, in der Auestraße bei einem Zusammenstoß mit einem 7,5-Tonner schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 47-Jährige auf dem Radweg in Richtung Friedhof. Der Bericht: „In Höhe eines Kinderspielzeuggeschäftes wechselte er plötzlich ohne vorherige Ankündigung auf die Fahrbahn, um diese zur gegenüberliegenden Seite zu queren.“ Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer, der auf der Straße ebenfalls in Richtung Friedhof unterwegs war, habe sein Gefährt nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und den Radler mit der Front erfasst. Das Unfallopfer sei in eine Ludwigshafener Klinik eingeliefert worden, so die Polizei. „Ob die Verletzungen lebensbedrohlich sind, ist derzeit unbekannt.“