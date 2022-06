Bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde am Donnerstag gegen 12.30 Uhr laut einem Polizeibericht ein 16-jähriger Radfahrer. Der Jugendliche fuhr demnach von Speyer in Richtung Dudenhofen auf dem rechten Radweg der B39, als er den von rechts auf die B39 auffahrenden, bevorrechtigten Pkw eines 65-Jährigen übersah. Der Autofahrer war auf der B9 aus Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen und wollte auf die B39 in Richtung Dudenhofen abbiegen. Der Radfahrer fiel über den Lenker auf die Motorhaube und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Rettungsdienst musste ihn in ein Krankenhaus bringen. Am Auto entstand laut Bericht Sachschaden in Höhe von mehr als 4000 Euro.