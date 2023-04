Ein unbekannter Radfahrer hat am Samstag gegen 11 Uhr einen Unfall in der Auestraße verursacht, als er versuchte, die Straße zu überqueren, ohne auf den Verkehr zu achten. Wie die Polizei meldet, konnte ein 50-jähriger Autofahrer gerade noch eine Vollbremsung einlegen. Ein zweites Auto fuhr auf das gestoppte auf, das dadurch auf den vor ihm befindlichen Radler geschoben wurde. Der Mann stürzte auf die Motorhaube, verließ aber den Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß, massive Statur, Arbeitskleidung, blaue Hose, gelbe Mütze. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de. arts