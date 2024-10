Schwer verletzt hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz, der sich bereits am Samstag gegen 15.45 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße ereignet hat. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, fuhr ein 41-jähriger Radfahrer in Richtung Josef-Schmitt-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 14 querte plötzlich ein unbekannter Fußgänger die Fahrbahn, weshalb der Radfahrer stark bremsen musste und auf der mit Laub bedeckten Fahrbahn stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen oder der Fußgänger selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen: Telefon 06232 1370, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.