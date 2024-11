Eine 69-jährige Speyererin ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall in der Spaldinger Straße verletzt worden, wobei der Verursacher flüchtete. Laut Polizei war die Frau gegen 16.50 Uhr mit ihrem elektrischen Krankenstuhl auf dem Fuß- und Fahrradweg in Richtung Otterstadt unterwegs. Ein unbekannter Fahrradfahrer befuhr den Weg in die gleiche Richtung und wollte die 69-Jährige überholen. Weil ihm Passanten entgegenkamen, musste der Fahrradfahrer nach rechts ausweichen. Dabei stieß der Fahrradfahrer mit der Speyererin zusammen und traf sie wahrscheinlich mit einem Pedal am Wadenbein. Der Radfahrer bemerkte, dass sich die Frau verletzt hatte, stieg aber auf sein Rad und fuhr weiter. Die 69-Jährige kam zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.