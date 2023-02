Weil sie mit einer Zwölfjährigen auf dem Fahrrad zusammengestoßen ist, musste am Mittwoch eine 85-jährige Radlerin ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei berichtet, waren die Seniorin und das Mädchen beide mit ihren Fahrrädern gegen 15.20 Uhr auf der Maximilianstraße in Richtung Altpörtel unterwegs. Auf Höhe des Ledergäßchens wollte die 85-Jährige nach rechts in die Gasse einbiegen. Zugleich überholte die Zwölfjährige die ältere Dame und es kam zum Zusammenstoß. Dadurch stürzte die Frau und verletzte sich an der Hüfte.