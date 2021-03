Ein 60-jähriger Fahrradfahrer ist laut Polizei am Samstag, 17.25 Uhr, in der Landwehrstraße schwer verletzt worden. Rettungskräfte und Notärzte hätten ihn reanimieren müssen. Er sei im Bereich des Treppenabgangs zum Bahnhaltepunkt Speyer-Nord/West gestürzt und einen Teil der langen Metalltreppen hinuntergefallen. „Möglicherweise stürzte der Radfahrer aufgrund eines medizinischen Leidens, ohne Einwirkung weiterer Verkehrsteilnehmer“, so der Bericht. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand lagen der Polizei am Sonntag nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamten unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.