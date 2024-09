Ein unbekannter Radfahrer hat am Sonntagabend ein vorfahrtsberechtigtes Auto gerammt und sich danach aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, war gegen 18.30 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer auf der Oberen Langgasse in Richtung Dudenhofer Straße unterwegs, als ihm in Höhe der Einmündung der Burgstraße in die Obere Langgasse ein Radler, der gerade die Fahrbahn in Richtung Burgstraße überquerte, in die linke Fahrzeugseite fuhr. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Radler entfernte sich in unbekannte Richtung. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail an: pispeyer@polizei.rlp.de.