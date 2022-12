Ein 47-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Radfahrer gegen 16.30 Uhr „ordnungsgemäß“ auf dem rechten Fahrradweg in der Auestraße in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe einer Supermarkt-Einfahrt habe ein 29-Jähriger, der mit seinem Auto in der gleichen Fahrtrichtung unterwegs war, auf den Parkplatz fahren wollen. Dabei habe er den laut Polizei bevorrechtigten, weiter geradeaus fahrenden Radfahrer übersehen, welcher nicht mehr rechtzeitig habe bremsen können. Der 47-Jährige sei mit dem Rad gegen die rechte Fahrzeugseite gestoßen und zu Boden gestürzt, wobei er sich das linke Bein verletzt haben soll. Ein Rettungsdienst hat den Mann in ein Krankenhaus gebracht. Den am Auto entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro, den am Fahrrad auf 200 Euro.