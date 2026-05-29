Waldsee Radfahrer nach Sturz verletzt
Eine Autofahrerin hat am Donnerstag einem von rechts kommenden Radfahrer die Vorfahrt genommen. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am Donnerstagnachmittag in der Schifferstadter Straße in Waldsee. Der 35-jährige Radfahrer stürzte nach der Kollision und verletzte sich dabei am Oberschenkel und am Unterarm. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 61-jährige Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein.