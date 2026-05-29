Eine Autofahrerin hat am Donnerstag einem von rechts kommenden Radfahrer die Vorfahrt genommen. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am Donnerstagnachmittag in der Schifferstadter Straße in Waldsee. Der 35-jährige Radfahrer stürzte nach der Kollision und verletzte sich dabei am Oberschenkel und am Unterarm. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 61-jährige Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein.