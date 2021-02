Leicht verletzt wurde ein 73-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Dienstag um 13.50 Uhr in der Industriestraße. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann die Straße überqueren, als zur gleichen Zeit ein 33-jähriger Autofahrer das gegenüberliegende Tankstellengelände verließ und nach links in Richtung Heinkelstraße abbog. Auf der Fahrbahnmitte stießen Auto und Radfahrer zusammen, der 73-Jährige stürzte. Den Schaden an Fahrrad und Auto schätzt die Polizei auf rund 700 Euro.