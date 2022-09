Ein Radfahrer ist laut Polizei nach einem Unfall am Montag, 14 Uhr, in der Göteborger Straße ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 31-Jährige sei auf dem Radweg neben der Straße in Richtung Innenstadt gefahren und habe eine 27-jährige Radlerin vor ihm überholen wollen. Dabei habe er einen entgegenkommenden 34-Jährigen übersehen, der ebenfalls auf seinem Zweirad unterwegs war. Folge: ein Frontalzusammenstoß. „Der 31-Jährige war nach dem Sturz kurzzeitig bewusstlos und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht“, berichten die Beamten. Beide Radfahrer hätten zudem Prellungen und Schürfwunden erlitten. Auch ihre Gefährte seien beschädigt worden.