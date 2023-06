Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste am Dienstag ein Fahrradfahrer, der gegen 18 Uhr auf dem beidseitig befahrbaren Radweg in der Iggelheimer Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Wie die Polizei meldet, hatte eine 52-jährige Autofahrerin den von rechts kommenden 45-Jährigen übersehen, als sie vom Parkplatz eines Geschäfts auf die Iggelheimer Straße einbiegen wollte. Beiden gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radler erst auf die Motorhaube aufschlug und dann zu Boden stürzte. Dabei verletzte er sich am linken Bein und am rechten Ellbogen. Der Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.