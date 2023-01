Am Dienstag gegen 15.30 Uhr ist ein 49-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Mausbergweg in Richtung Hetzelstraße gefahren. Im Einmündungsbereich Mausbergweg kam der Mann beim Linksabbiegen in die Hetzelstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf ein korrekt am Fahrbahnrand geparktes Auto auf, teilt die Polizei mit. An dem Wagen entstand ein nicht bezifferter Sachschaden. Der 49-Jährige verletzte sich leicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Radler ergab einen Wert von 1,76 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.