Ein 49-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall am Mittwoch gegen 10.50 Uhr in der Auestraße leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 29-jähriger Zulieferer mit seinem Fahrzeug auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg im absoluten Halteverbot. Als der 29-Jährige die Fahrertür öffnen wollte, kollidierte der Radler mit dem Spiegel des Fahrzeugs und stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.