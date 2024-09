Ein 62-jähriger Radfahrer hat sich am Dienstag gegen 16.40 Uhr auf der Wormser Landstraße leicht verletzt. Der Unfall geschah, als ein unbekannter Radfahrer verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung fuhr und die beiden Radfahrer kollidierten. Nach Angaben der Polizei floh der unbekannte Mann in Richtung St.-Klara-Kloster-Weg, ohne dem Gestürzten zu helfen. Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.